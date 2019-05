Ostia: moria di pesci nel Canale dei Pescatori, indagini per capire cosa è accaduto

Una moria di pesci si è verificata nel Canale dei Pescatori di Ostia. Numerosi trovati morti tra le barche o lungo i lati. Sul luogo, giovedì mattina, è intervenuta la Capitaneria di Porto che ha effettuato un sopralluogo nel Canale e ha allertato l'Arpa Lazio. Preoccupati i residenti e gli operatori ittici.

Sul caso si è espresso anche il presidente Commissione Ambiente Territorio e Sicurezza Municipio X Francesco Vitolo: "Abbiamo subito attivato gli enti competenti perché si effettuino indagini per capire cosa è accaduto e lo stato di estensione del fenomeno. Le ipotesi possono essere tante, dallo sversamento illegale di prodotti venefici, alla contaminazione diffusa da parte dei veleni che disseminiamo in agricoltura e sulle strade che quando piove sono dilavati e vanno a finire nel reticolo dei canali di bonifica e poi da lì fino al mare".

"E' per questo che presenterò in aula Consiliare un secondo atto, affinché, Arpa Lazio, che da noi fa controlli sulla qualità delle acque solo su richiesta, abbia dalla Regione Lazio fondi e disposizioni per di istituire punti di monitoraggio fissi sugli sfoci a mare del reticolo dei canali di bonifica e cioè l'impianto di immissione nel Tevere di Bagnolo, il Canale dei Pescatori e il canale di Palocco. - ha poi concluso - E si, perché il problema è sempre quello della passata mancata programmazione da parte del Comune di Roma e del municipio di attività di monitoraggio controllo ambientale sul nostro territorio. Almeno da questo punto di vista vorrei lasciare a chi verrà dopo di me a trattare questi temi in municipio una traccia nuova".