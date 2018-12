Rock and Ostia: Patti Smith omaggia Pasolini e visita il centro della Lipu

Patti Smith Ostia. La sacerdotessa del rock, a sorpresa, ha fatto visita all'Idroscalo. Ad attrarre la cantautrice e poetessa è stato il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, come svela il Responsabile dello stesso Parco Letterario Pasolini/CHM Lipu Ostia Alessandro Polinori, che ha avuto il piacere di accompagnare, insieme ad altri volontari, Patti Smith alla scoperta del Parco Letterario e dell'oasi Lipu.



Patti Smith già nel 2011 aveva visitato e fortemente apprezzato il Parco dedicato a Pier Paolo Pasolini ed oggi è voluta tornare in questo luogo a lei così caro, dove ha trascorso momenti in solitario silenzio, scattato foto ed ammirato il lavoro di ricostruzione ambientale effettuato dai volontari della Lipu (anche grazie alla visita di uno dei capanni da birdwatching dell'oasi).

Il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, sito all'interno dell'oasi LIPU Centro Habitat Mediterraneo e gestito dagli stessi volontari dell'associazione, fa parte della rete italiana dei Parchi Letterari e negli anni ha ospitato numerose celebrità.