Papa Francesco lancia un messaggio ad Ostia: "Basta omertà e prepotenze, serve legalità"

Papa Francesco lancia un messaggio forte ad Ostia e ai suoi cittadini: "Basta prepotenze e omertà". Una grande folla lo ha accolto in piazza Santa Monica. Bergoglio era partito dal Vaticano alle 17, poi la festa nel X Municipio. Dio "chiama" anche "in questa città, il cui nome, Ostia, richiama l'ingresso, la porta. Signore, quali porte vuoi che ti apriamo qui? Quali cancelli ci chiami a spalancare, quali chiusure dobbiamo superare? Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell'indifferenza e dell'omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità", ha detto il Papa nella messa del Corpus Domini.

"Il lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e prendere il largo" ma "per far questo occorre sciogliere quei nodi che ci legano agli ormeggi della paura e dell'oppressione". Il Papa ha invitato a "non rimanere zavorrati sulla spiaggia in attesa che qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti". "Avete provato situazioni dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte".

Al termine della Messa, il Papa aveva affidato al vicario di Roma, Angelo De Donatis, il compito di guidare la processione dalla chiesa di Santa Monica a quella di Nostra Signora di Bonaria, la Vergine dei naviganti alla quale è consacrata Buenos Aires. Il percorso ha attraversato anche Ostia Nuova con Papa Francesco che si è poi riunito ai fedeli nella piazza antistante la chiesa per impartire la benedizione eucaristica conclusiva del rito.