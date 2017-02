Ostia, una palestra della legalità nei locali sequestrati all'imprenditore del Porto

Una palestra della legalità, ad Ostia, nei locali sequestrati dal tribunale di Roma all'imprenditore Mauro Balini numero uno del Porto Turistico a processo per bancarotta. L'ultimo blitz della Finanza ha portato al sequestro di 320 immobili (e pochi mesi prima di beni per 450 milioni di euro) e così il Porto è sotto amministrazione giudiziaria da oltre tre anni.

Oggi i locali sequestrati godranno di nuova vita. E' stato infatti siglato un accordo per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale che prevede l'apertura di una palestra nei locali sequestrati. Si tratta di 'Talento & tenacia. Crescere nella legalità' siglato oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Tribunale di Roma e Isabella - Opera Pia Asilo Savoia. L'iniziativa, frutto di una collaborazione della Regione con la sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, è stata realizzata con l'obiettivo di sostenere "l'inserimento nel mondo del lavoro, la promozione della cultura della legalità e dell'inclusione sociale di giovani e meno giovani, residenti nel X Municipio".

Si promuoveranno attività sportive gratuite, corsi per gestanti, programmi di dopo scuola, city camp, iniziative culturali ed è inoltre espressamente prevista la costituzione di start up nel settore delle professioni sportive.

Presenti alla firma Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma, Guglielmo Muntoni, Presidente del Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione, Massimiliano Monnanni, Presidente dell'IPAB - Opera Pia Asilo Savoia, Donato Pezzuto, Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Roma, Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio sulla Sicurezza, Legalità e Lotta alla corruzione e l'assessore regionale alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza, Rita Visini.

E proprio il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha sottolineato come questo sia un importante passo verso la legalità: "Abbiamo voluto dare segnali concreti, e il nostro messaggio a tutti quelli impegnati sul fronte della difesa della legalità è che non vi lasceremo mai da soli. Il nostro è un messaggio di unità: tutti possiamo fare qualcosa per la legalità e la lotta alle mafie, un impegno corale. Ringrazio l'Asilo Savoia perché è solo grazie a uno spirito civico ‎che oggi ci si rimette in moto per questa missione".

"Oggi ha inizio la sua nuova storia - commenta in una nota il Partito Democratico del X Municipio - uno dei luoghi simbolo del malaffare viene restituito alla cittadinanza e diventa presidio di legalità. Questo quadrante della città, in particolare, da troppo tempo attendeva un segnale da parte delle istituzioni: uno spazio che ritorna alla comunità e uno spazio sottratto alla malavita".

Soddisfazione che trapela anche da dal FAI Antiusura Ostia Volare Onlus: "Un grazie e attestazioni di profonda stima vanno al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e anche alle altre le Istituzioni presenti oggi all'inaugurazione, per il loro impegno costante nel ripristino della legalità che promuove e sostiene l’impegno per vedere la nostra città sempre più unita nella lotta contro il proliferare di eventi criminali di stampo mafioso".

