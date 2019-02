Ostia: nei locali sequestrati apre la Palestra della Legalità. 200 abbonamenti gratuiti e prezzi popolari

Ha finalmente aperto, ad Ostia, la 'Palestra della Legalità'. Da venerdì 1 marzo l'immobile di via dell'Idroscalo 103, confiscato dal Tribunale di Roma, sarà restituito alla collettività e reso disponibile a tutti i cittadini, che potranno così contare su una struttura di oltre 1.200 metriquadri, nei locali sequestrati all'imprenditore Mauro Balini numero uno del Porto Turistico a processo per bancarotta.

L'annuncio della realizzazione della palestra risale a febbraio 2017. Da lì in poi una serie di rinvi ed uno scontro politico tra Regione e Pd da una parte, e Comune e Movimento 5 Stelle dall'altra con un rimpallo burocratico risolto nel maggio del 2018.

Dopo l'apertura di un centro contro la ludopatia in una ex bisca degli Spada e l'inaugurazione dell'Università del Mare, un nuovo taglio del nastro. "A Ostia stiamo portando un po' di futuro - ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Quando ci sono problemi sui territori non bastano pacche sulle spalle ma bisogna essere presenti per creare futuro come questa iniziativa che sembrava un sogno invece ce l'abbiamo fatta. Ci sarà la fila per venire qui. E' una sfida ma anche un segnale importante per Ostia".

La tessera onoraria della 'Palestra della Legalità' è stata già consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto in udienza i giovani di 'Talento & Tenacia' il 15 febbraio scorso al Quirinale per ringraziarli per il loro impegno e per quanto faranno proprio all'interno della nuova struttura di Ostia che sarà affidata alla loro gestione.

Il modello della 'Palestra della Legalità' prevede l'accesso totalmente gratuito assicurato da ben 200 abbonamenti attribuiti a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in situazione di difficoltà economica ed altri soggetti svantaggiati, dando così concreta attuazione al principio dello sport come strumento di inclusione sociale e crescita educativa. Ci sarà poi l'accesso agevolato, con una riduzione del 50% del prezzo standard, pari quindi a un 1 euro al giorno, a giovani under 30 in possesso della YOUth Card promossa dalla Regione Lazio e agli studenti under 24. L'accesso agevolato (con uno sconto del 50%) c'e' anche per le famiglie numerose (5 o piu' componenti), gestanti e neo mamme, anziani over 70 e per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

L'abbonamento a prezzo pieno, pari a 60 euro mensili, ha una durata annuale, ed è riservato a tutti coloro che non rientrano nelle gratuità o negli accessi agevolati. E' stata attivata inoltre un'importante collaborazione con il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda i corsi di arti marziali. Inoltre, grazie alla disponibilità assicurata dall'Amministrazione giudiziaria, ai locali della Palestra si affiancheranno presto ulteriori spazi siti al piano terra, dove sarà realizzato un centro comunitario, aperto a giovani, famiglie e realtà associative, dove sarà possibile svolgere attività educative, culturali, formative e sociali e allestita un'area specifica dedicata alle arti marziali e alla pugilistica.

Infine, nei prossimi mesi sarà possibile realizzare in un'area incolta e abbandonata di circa 10mila metri quadrati di Via dell'Idroscalo, sempre soggetta a confisca, un'area sportiva esterna attrezzata per giochi di squadra e spazio infanzia, un vero e proprio play ground.

"Una volta venni ad Ostia dopo la chiusura della palestra degli Spada, un papà in un bar mi disse: 'Mio figlio prima aveva la palestra, ora non la ha più'. - ha aggiunto Zingaretti - Lì ho capito che bisognava fare qualcosa per dimostrare che la legalità è opportunità. Le istituzioni devono seminare e dimostrare che c'è futuro, economia, sapere e scienza e, in questo caso, è vita".

Presente anche il prefetto di Roma, Paola Basilone: "Voglio esprimere la mia viva soddisfazione e il ringraziamento. Quello di oggi è un evento significativo per lo Stato e le istituzioni. E' un traguardo comune verso cui tanti uomini dello Stato hanno lavorato per un territorio la cui immagine e' stata sporcata e distorta da fatti di cronaca che hanno minato la fiducia nelle istituzioni stesse. Qui vanno concentrate tutte le nostre energie".

L'apertura della 'Palestra della Legalità', "è un risultato dello Stato. Da oggi esiste un luogo pubblico per fare sport come strumento di legalità e socialità. Uno spazio libero dal malaffare", ha concluso il presidente osservatorio Legalità Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.