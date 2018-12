Ostia: la Palestra della Legalità aprirà entro l'estate, parola di Zingaretti

La Palestra della Legalità di Ostia aprirà entro la prima metà del 2019 e a darne l'annuncio è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un sopralluogo al cantiere svolto insieme al presidente dell'Osservatorio regionale della Legalità e Sicurezza, Gianpiero Cioffredi, e a Massimiliano Monanni, presidente dell'Ipab Asilo Savoia che avrà la gestione della struttura: "Contiamo sicuramente prima dell'estate di aprire e fare qui un grande evento perché si capisca che quando la legalità vince tornano la vita e i diritti".

"Qui sta accadendo un mezzo miracolo: un bene confiscato alle mafie, che prima era sottratto alla comunità perché figlio di capitali provenienti dal malaffare, ritornerà ad Ostia con una bellissima palestra, che grazie al progetto straordinario dell'Asilo Savoia avra' cifre per entrare assolutamente popolari, un euro al giorno piu' alcune gratuita' fatte in collaborazione tra la Regione e lo stesso Ipab", ha detto il Governatore del Lazio.

Un progetto denominato 'Talento e tenacia' "che l'Ipab (acronimo di istituto pubblico di assistenza e beneficenza, ndr) sta portando avanti e rende protagonisti dei giovani atleti che sono già protagonisti di un'altra avventura di riscatto del territorio, iniziata a Montespaccato - ha proseguito Zingarett i- A Ostia tutto ciò assumerà un significato particolare. La confisca dei beni è sacrosanta ma la parola confisca rende poco l'idea del ritorno alle persone e invece questo bene che prima apparteneva alle mafie, ritornerà ai cittadini".

Ciò che l'Ipab ha intenzione di realizzare non è solo una palestra, ma anche progetti di aggregazione sociale al piano terra dello stabile e una serie di attività sportive (campi da calcetto, beach volley, paddle e un'area bimbi) nel terreno antistante la struttura, visibile dalla grande terrazza della palestra e pur quello confiscato, già stati presentati i progetti al X Municipio.

"Noi sosterremo in tutti i modi l'Ipab in questo lavoro, anche nella sfida che vogliono lanciare di aprire intorno a questa struttura dei campi all'aperto di calcetto e altre attività sportive - ha continuato Zingaretti- Nell'ultimo bilancio regionale abbiamo messo alcuni milioni di euro per aprire playground in tutte le periferie, ristrutturando vecchi campetti o aprendone di nuovi per togliere al disagio o all'abbandono pezzi di città che non hanno futuro e invece con lo sport possono rinascere. Dopo l'esempio di Montespaccato qui si sperimentera' un modello utile per tutte l'Italia, perche' grazie allo sport e alle Ipab ridiamo vita a interi pezzi di quartiere".