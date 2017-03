Ostia, il baby Dioguardi vola in prestito alla Lazio dall'Ostiamare

Alessandro Dioguardi dall'Ostiamare passerà in prestito alla Lazio. Una bella notizia per la società di via Amenduni. Il giovane, protagonista del gruppo 2000 di Alessandro Mussoni, è stato richiesto dalla società biancoceleste per il torneo Città di Arco – Beppe Viola.

Un'occasione meritata, come sottolinea anche la Gazzetta Regionale, per il trascinatore lidense. Dioguardi ha già segnato 10 i gol stagionali. Il biancoviola potrebbe esordire il 9 marzo nel primo match della manifestazione.