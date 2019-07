Ostia, nel mare di Roma il mega yacht di 143 metri di lunghezza

Ostia si è svegliata ammiranto lo yacht A di Andrey Melnichenko con 143 metri di lunghezza e la sua stazza di 13000 tonnellate che lo rendono il veliero più grande del mondo. E' l'imbarcazione a vela più grande e costoso del mondo, dal valore di 400 milioni di euro.

Andrey Melnichenko, si è arrichito con la produzione ed il commercio di fertilizzanti agricoli, carbone e settore energetico ed è tra i 90. 'A', alto come un palazzo di 8 piani, è in grado di accogliere 60 persone tra ospiti e equipaggio. Ha anche una grande piscina e un osservatorio subacqueo ed è attrezzato per l'atterraggio degli elicotteri. Il mega yatch è stato fotografato da molti tra cui anche Aldo Marinelli de La Mia Ostia con questi scatti.