X Municipio: tensione in aula sulla "questione Spada", è scontro Pd Casapound

Consiglio municipale animato quello di giovedì 11 gennaio ad Ostia. L’anno nuovo si è aperto con momenti di tensione e uno scontro animato tra Casapound e Partito Democratico.



A discutere il dem Athos De Luca e il 'nero' Luca Marsella. Il primo, che già aveva chiesto la non ammissione in aula di Marsella per i suoi (presunti) legami con la famiglia Spada, ha rincarato la dose anche ieri facendo scaldare l’animo di Marsella.



"Il consigliere De Luca ha chiesto una modifica del verbale della passata seduta per precisare che la sua richiesta di non ratificare la nomina di Marsella era motivata dalla sponsorizzazione elettorale degli Spada. A quel punto l’esponente di Casapound è andato su tutte le furie e i suoi sostenitori in aula si sono scagliati contro De Luca. Da qui n ne è nato un alterco che la Presidente dell’aula Massimo Di Somma ha pensato di risolvere chiedendo la espulsione di De Luca. Decisione poi rientrata allegando al verbale il protocollo della lettera inviata da De Luca alla Commissione Antimafia", spiegano i Dem.



Marsella però non ci sta e ribatte: "Il 9% di CasaPound ad Ostia sta dando alla testa all'ex senatore De Luca che proprio non vuole accettare la scelta democratica dei cittadini. Io vorrei parlare dei problemi del territorio ma siamo alle solite e va in onda il consueto teatrino della vecchia politica", fa sapere in una nota il consigliere del movimento ‘fascista’ del X Municipio.



"Se il consigliere di Casapound ha un nervo scoperto rispetto alla sponsorizzazione che Roberto Spada fece pubblicamente a suo favore in campagna elettorale non posso farci nulla, avrebbe dovuto denunciare e recusare quella sponsorizzazione del clan", risponde De Luca.