Elezioni Ostia: il Centrodestra unito sfida il M5S, tanti gli interrogativi a sinistra

Poco più di due mesi e il X Municipio potrebbe, condizionale d'obbligo, tornare al voto. Una data certa delle elezioni ancora non c'è ma ad Ostia partiti, liste civiche e movimenti iniziano a scaldare i motori. Tanti ancora però i nodi da sciogliere, soprattutto a sinistra.

La candidata presidente del Movimento 5 Stelle

Il week end ha portato in dote l'annuncio dal Movimento 5 Stelle. A rappresentare i pentastellati nella corsa per il governare il parlamentino lidense sarà Giuliana Di Pillo, già consigliera nel X Municipio e, in questi mesi, delegata della sindaca Virginia Raggi nel litorale. Un ruolo, questo, che ha suscitato diverse polemiche tra gli antagonisti dei grillini. L'ufficialità è arrivata tramite un post della stessa Di Pillo: "Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di candidarmi alla presidenza del X Municipio. E' una nuova sfida che ho accettato con piacere anche e soprattutto in virtù del lavoro che ho svolto negli ultimi mesi".

Di Pillo ha anche tracciato una linea: "Voglio portare avanti la lotta alla corruzione e alla criminalità che il commissario prefettizio Domenico Vulpiani ha cominciato nel 2015. Insieme a me, in questa sfida, una squadra di persone corrette e capaci, non a caso la nostra è una 'lista per la legalità'. Non abbiamo paura, pretendiamo che i cittadini riprendano il pieno possesso del loro territorio, un territorio che non dovrà mai più sottomettersi alle logiche del malaffare".

Centrodestra unito con Forza Italia e Fratelli d'Italia

A sfidare i pentestellati, al momento favoriti sulla carta, sono i partiti del Centrodestra che saranno uniti. Ancora incerto, però, il nome della candidata presidente. Donna, anche in questo caso. A spuntarla sarà una tra Monica Picca, esponente di Fratelli d'Italia e delfina di Giorgia Meloni, e Mariacristina Masi, pupilla di Davide Bordoni. A supportare i due schieramenti anche Noi Con Salvini. Ancora da chiarire, invece, chi appoggeranno altri "big" della politica locale come Alessandro Onorato, la senatrice Fabiola Anitori e il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

Il Pd raccoglie i cocci: interrogativi a sinistra

Ingarbugliata è la situazione a sinistra. Sinistra Italiana scala posizioni e pensa di correre da sola. Maurizio Carrozzi, Marco Possanzini, Leonardo Ragozzino ed Eugenio Bellomo vantano esperienza sul campo. Il Partito Democratico, invece, reduce dallo "scandalo" Tassone è alla ricerca di una nuova identità tanto che si sta valutando l'idea di correre senza simbolo, magari supportando personalità della società civile o esponenti di associazioni e comitati di quartiere dopo i no arrivati da Livia Turco prima e Rosy Bindi poi.

Casapound e il prete: gli outsider

Attenzione, poi, a due anime agli opposti tra loro che potrebbero mettere un po' di pepe nella campagna elettorale. I ragazzi di Casapound, passati recentemente alle cronache per le "ronde" sulle spiagge, hanno deciso di puntare tutto su Luca Marsella e a guidare la lista sarà Carlotta Chiaraluce, che ha ottenuto oltre 1300 preferenze alle scorse elezioni comunali. "Intorno alla mia candidatura dobbiamo però costruire anche un progetto civico che possa rappresentare commercianti, imprenditori, lavoratori, studenti e tutta quella parte di società civile che è stata massacrata da due anni di commissariamento e tradita dalle precedenti amministrazioni di centrodestra o di centrosinistra e dalla giunta Raggi", ha detto Marsella che punta in alto.

Poi c'è Don Franco De Donno, figura conosciuta sul territorio, responsabile della Caritas di Ostia e vicario parrocchiale della chiesa Santa Monica dal 1981. E' decisamente la novità più intrigante della prossima corsa al palazzo del Governatorato. In una intervista a RomaToday, che aspetta ancora l'ok dalla Chiesa, aveva già parlato di quelli che saranno i suoi cavalli di battaglia.