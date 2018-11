X Municipio: aree cani pubbliche e un centro di stallo per evitare il randagismo, i progetti a 5 Stelle

Il municipio di Ostia strizza l'occhio agli amanti dei cani. Se n'è parlato al convegno 'Cave canem. L'evoluzione di un rapporto d'amore', promosso dal Municipio X, che si è tenuto nella sala conferenze della Lipu-Centro Habitat Mediterraneo. L'iniziativa prende spunto dal celebre mosaico posto all’ingresso della Casa del poeta Tragico a Pompei e che testimonia quanto antica sia la presenza in famiglia di questo animale, non a caso ritenuto amico dell'uomo.

Nell'occasione il presidente della Commissione Ambiente, Francesco Vitolo, ha annunciato le iniziative in essere alle quali si sta lavorando; e tra queste, le aree cani al momento gestite da privati: "Stiamo procedendo al censimento di queste aree per giungere ad un cambiamento forte per arrivare ad una gestione guidata amministrazione/cittadini. Gli spazi ci sono e c’è anche un regolamento comunale. Allo stesso tempo pensiamo al decoro urbano e alle deiazioni canine. Un controllo difficile nei confronti di chi non rispetta le regole del vivere civile; per questo occorre un'opera di sensibilizzazione, un approccio culturale in questo senso".

"Con Ama, stiamo pensando ad un progetto pilota e ad appositi contenitori anche in vista del nuovo modello di raccolta rifiuti. Ed ancora - ha concluso il presidente della Commissione Ambiente - pensiamo all'istituzione di un ufficio animali che possa essere intermediario con i cittadini per una eventuale adozione di cani abbandonati così da evitare il randagismo. Per questo, e saremmo il primo Municipio a farlo, stiamo lavorando ad un centro di stallo municipale destinato a cani che si sono persi o che sono stati abbandonati".

L'assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza, Alessandro Ieva ha poi aggiunto: "Dobbiamo colmare le lacune delle passate Amministrazioni, un vuoto normativo che riguarda questo tema. Ed è su questo che stiamo lavorando in sede di Commissione. Così da verificare i vari ambiti all'interno dei quali tutti, Amministrazione e cittadini, devono assumersi le proprie responsabilità. Oggi è una giornata importante. Vedere insieme, Istituzioni, cittadini ed associazioni, uniti per analizzare un tema così importante fa ben sperare per il futuro. C'è molto da fare - ha concluso Ieva -ma l'obiettivo è sempre più vicino". Anche l'Arma dei Carabinieri presente al convegno con il luogotenente Silvia Paoletti che si è soffermata sul piano antiveleno, contro i bocconi avvelenati.