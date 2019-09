Gasparri 4.0, lo spaccio viaggia via smartphone: i trucchi dei pusher di Ostia

L'assedio delle forze dell'ordine a Ostia e alle piazze di spaccio non piega del tutto i malviventi. Per sfuggire ai controlli l'ingegno e l'elettronica diventano alleati fondamentali. Feudi della criminalità trasformati in fortini 4.0 della droga. La terminologia non è casuale perché i poliziotti di Ostia, quelli del commissariato Lido, hanno ribattezzato Piazza Gasparri, Gasparri 4.0. Qui ormai sono all'ordine del giorno gli espedienti per rompere le maglie dei controlli.

Due arresti negli ultimi giorni, un 19enne e un 18enne. Sin qui nulla di nuovo: i due sono stati colti sul fatto trovati in possesso di numerosi involucri di cocaina, alcuni di questi da considerarsi come cocaina pronta, ovvero già idonea all'essere direttamente fumata. Ad entrambi è stato sequestrato il provento dell'attività illecita consistente in 600 euro circa e 3 telefoni cellulari.

Qui arrivano gli espedienti. I dispositivi risultavano attivi con una SIM intestata a individui di nazionalità indiana. Tutti i telefoni avevano installata l'applicazione di messaggistica istantanea WICKR ME che permette di conversare con utenti in modo segreto, autodistruggendo successivamente i messaggi. Testi, immagini e video sono infatti crittografati al momento dell'invio e tali rimangono durante il transito fino al dispositivo del destinatario, evitando quindi possibili intercettazioni nel corso del passaggio dei dati.