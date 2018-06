Ostia sprofonda: si apre una voragine, strada transennata e secchio per coprire la buca

Ostia sprofonda. All'altezza del civico 30 di viale del Lido, tra via Pietro Rosa e via Borsari, oggi 5 giugno si è aperta una voragine nell'asfalto. Allertati dai passanti, sul posto gli agenti del X Gruppo della Polizia Locale che hanno transennato la strada su cui ora si procede a traffico alternato. Sul posto anche gli addetti dell'Ufficio Tecnico del municipio. La buca è stata anche coperta con un secchio di fortuna.

"Sempre più spesso gli agenti sono chiamati a svolgere un ruolo emergenziale e di supplenza della amministrazione municipale nella impari battaglia per garantire la sicurezza stradale, soprattutto con l'arrivo imminente della stagione estiva, arrivando a dover fare la guardia letteralmente ad una voragine su manto stradale", commenta Raffaele Paciocca, delegato Cisl Polizia locale.

"Strade malmesse, pericolose, dissestate, prive di interventi manutentivi, conservano tutta la loro intrinseca carica di pericolosità: in questo quadro l'abbassamento generalizzato dei limiti di velocità importa la non secondaria conseguenza della impossibilità di vigilanza altrettanto generalizzata sul rispetto di quei limiti e di, a meno che non si voglia dislocare una pattuglia per ciascuna delle oltre cento vie più dissestate e a limite orario fissato ormai a trenta km orari", conclude Paciocca.

Già perché le strade il grosso problema del X Municipio è la carenza di fondi che ha obbligato l'Amministrazione e la Polizia Locale a limitare la velocità a 30 km/h su oltre 100 strade tra Ostia, Palocco, Acilia e Infernetto (qui l'elenco completo).

"Tra buche e voragini siamo ormai una città molto ecologica. Meglio, infatti, andare a piedi. Giovedì manifesteremo con tutta l'opposizione per i troppi cartelli con limiti di velocità a 30 km/h, ormai addirittura a via delle Baleniere, e gli zero fondi extra che il Campidoglio eroga per rifare le strade del nostro Municipio", è il pensiero di Andrea Bozzi delle liste civiche Ora e Sogno Comune.