Jingle buca: nessuno ripara la voragine, i residenti di Ostia la addobbano per il Natale

Ci sono anche le luci a forma di albero di Natale che si accendo e si spengono. Da febbraio, ad Ostia, la voragine di via delle Triremi si sta allargando sempre di più e così la Polizia Locale ha dovuto chiudere la strada mettendo le transenne. I residenti, che ormai si sono "affezionati" alla buca, hanno deciso di addobbarla.

Una protesta silenziosa, particolare e luminosa. Poco distante, nella strada di fronte, mercoledì si è aperta anche una nuova voragine, questa in via Alcide Pedretti.

"Abbiamo paura che le situazione degeneri come in via Casana e via Zotti. Sono mesi che chiediamo interventi ma non veniamo ascoltati", dicono i residenti alludendo alle maxi voragini che non saranno rifatte prima del 2020. Un problema grave, quello del dissesto stradale, nel X Municipio come come confermano anche le ultime buche aperte in via delle Gondole, all'altezza con via dei Panfili, e in via delle Isole Salomone.