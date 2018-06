Ostia: si apre voragine vicino a tombino Acea, strada chiusa

Ancora una voragine ad Ostia. Questa volta in via delle Molucche, dove a seguito di una situazione di emergenza dovuta al pericolo immediato sulla carreggiata in prossimità di un tombino Acea, la Polizia Locale del X Gruppo Mare si è vista costretta a transennare la strada e quindi a chiuderla nel tratto compreso tra via delle Baleniere e via Isole di Salomone.

Già l'anno scorso l'intero tratto di via delle Molucche era stato interdetto alla circolazione. Non è il primo caso ad Ostia. Pochi giorni fa un episodio simile in viale del Lido con addirittura un secchio di fortuna utilizzato per coprire la buca.

Problemi che si sommano anche perché nel X Municipio c'è carenza di fondi per riparare le strade e così ha scattato l'obbligo per l'Amministrazione e la Polizia Locale di limitare la velocità a 30 km/h su oltre 100 strade tra Ostia, Palocco, Acilia e Infernetto (qui l'elenco completo).