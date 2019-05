Ostia: week end con i volontari della Croce Rossa al Pontile per le pratiche di primo soccorso

Una storia lunga 160 anni al servizio delle persone. Una storia che si deve a Henry Dunant, fondatore dell’associazione umanitaria ed in particolare di una squadra di infermieri volontari che potessero intervenire a supporto dei numerosi feriti nelle sanguinose battaglie della Guerra di Indipendenza.

Ed è per celebrare la nascita di Henry Dunant che domani e domenica in piazza dei Ravennati, al Pontile di Ostia, proprio i volontari della Croce Rossa saranno tra la gente per dimostrazioni pratiche di primo soccorso.

Disostruzione delle vie aeree, manovre salvavita pediatriche ed altri interventi utili a tutti in caso di necessità. Sono queste alcune delle iniziative approntate nella due giorni patrocinata dal Municipio X.

IL PROGRAMMA:

Sabato 11 maggio - dalle 14.00 alle 20.00:

Dimostrazioni di manovre salvavita e misurazione della pressione

Info-point, vendita di gadget, trucca bimbi, palloncini e cinofilo

Educazione stradale, area giovani, escape room

Domenica 2 maggio - dalle 10.00 alle 20.00