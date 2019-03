Ostia, tutti pazzi per le "figu" Panini: arriva il villaggio per lo scambio delle celebri figurine

Scambio di figurine, il “quizzone” e tanti tanti giochi: il villaggio “Panini” allestito sul pontile di Ostia ha registrato una grande partecipazione tra grandi e piccoli. Centinaia le famiglie presenti alla due giorni organizzata dall’amministrazione del Municipio X che ha visto protagonista la casa editrice Panini e le celebri figurine dei calciatori.

L’inaugurazione del villaggio al pontile di Ostia

Nella giornata di sabato, alle ore 12.00, l’inaugurazione ufficiale del villaggio con l’assessore al Turismo ed Attività Produttive Damiano Pichi, l’assessore allo Sport e Grandi Eventi Silvana Denicolò e i vertici della Panini. Domenica di giochi e di “scambio” figurine per completare l’album. Previsti anche premi con medaglie ricordo e gagliardetti e per quanti intendano iniziare la collezione, non solo anche album e figurine in omaggio.

Seduti a terra, nel classico momento dello scambio, entusiasti di rispondere esattamente alle domande del quizzone, grandi e piccini per due giorni hanno ritrovato una tradizione che va avanti dal 1961.

