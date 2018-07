Vigili: solo 18 agenti neo assunti ad Ostia. "Il Campidoglio non rispetta il X Municipio"

Appena 18 vigili, dei 350 agenti neo assunti della Polizia Locale, saranno destinati al X Municipio. Meno di tutti gli altri Municipi. Ben 150 in Centro storico, 36 alle Torri, 27 a Parioli e non meno di 20 in tutti gli altri. Ad Ostia, invece, "solo le briciole" come ammonisce Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche 'Ora' e 'Un Sogno Comune': "Il Campidoglio continua a trattare il nostro Municipio come fanalino di coda di Roma, nonostante la grande estensione territoriale, le carenze arcinote di organico e il numero di residenti, che d'estate sul mare si moltiplicano, insieme ai venditori abusivi. E la maggioranza a cinquestelle del Municipio anziché protestare, accetta e subisce passivamente".

"Settimane fa - spiega Bozzi - ho presentato una mozione per chiedere che ce ne venissero assegnati almeno 25, il minimo sindacale se si fa una proporzione, ma la maggioranza a cinquestelle anziché votare un atto che avrebbe dato un segnale politico, rafforzando anche loro, l'ha bocciata, dicendo che ci avrebbe pensato la Presidente Di Pillo a farsi sentire dalla Sindaca. E infatti abbiamo visto cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo carenze di organico in tutti gli uffici".

Una preoccupazione, questa, manifestata anche da Raffaele Paciocca, RSU Cisl fp e Andrea Venanzoni Delegato Sindacale Cisl fp Ostia: "I 18 poliziotti locali neoassunti da destinarsi al Municipio X, secondo i dati contenuti nell'informativa inoltrata il 4 luglio dal Comando Generale alle organizzazioni sindacali, vedono il territorio lidense relegato a fanalino di coda tra tutti gli altri municipi romani. E' un numero assolutamente non congruo e non rispettoso di un territorio che per le sue intrinseche peculiarità non ha pari con le altre municipalità romane".

"Prendiamo atto con favore che la Presidente Di Pillo ha dichiarato di aver chiesto con forza e ottenuto un innalzamento del numero di poliziotti locali neoassunti da destinarsi ad Ostia proprio perché come sosteniamo da tempo questo territorio merita una attenzione particolare da parte dell’amministrazione capitolina. Però ad oggi non vi sono atti formali né garanzie che attestino il successo di questo innalzamento, mentre resta come unico atto formale quel documento del comando generale che alla casella del X Municipio recita uno sconsolante numero 18. - condinuano i sindacalisti della Polizia Locale - Chiediamo che nel territorio le unità neoassunte si alzino a 30".