VIDEO | Ostia è Plastic free, la carica dei 5mila: lunga fila per le borracce riutilizzabili

5.000 bottigliette di plastica in meno nel X Municipio, 5.000 borracce riutilizzabili in più, 5.000 messaggi che gireranno per il territorio e ci aiuteranno ad essere sempre più Plastic Free.



Dalla spiaggia libera, che questa Amministrazione ha restituito alla legalità, partono oggi 5.000 messaggi di sensibilizzazione per l'ambiente. "Un ringraziamento a tutti i portatori sani di cultura ambientale che ci aiutano ad essere sempre più Plastic Free. Bello vedere tanta partecipazione", ha detto l'assessore Alessandro Ieva.