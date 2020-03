VIDEO | Coronavirus, la presidente del X Municipio: "State a casa o vedremo le bare sulla spiaggia di Ostia"

"Dovete restare a casa, volete vedere le bare sulle spiagge di Ostia così come a Bergamo?". E' solamente una delle frasi contenute nel video appello di Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio di Roma Capitale, diffuso sui social per avvertire la cittadinanza del litorale (e non solo) sui rischi del coronovirus e cosa comporta ignorare il decreto del Governo.

L'esponente del Movimento 5 Stelle è un fiume in piena. "Mi arrivano segnalazioni di gente che sta ancora in giro. Che sta sulle panchine, a gruppetti, a chiacchierare. Ma le avete viste le immagini di Bergamo portate via dall'Esercito? Volete arrivare a questo? Volete vedere le bare sulla spiaggia di Ostia questa estate? Dipende tutto da noi. Non mi fate arrivare a prendere misure drastiche e togliere tutte le panchine dal Municipio. Dobbiamo farlo per i medici e per chi lavora in questi giorni. Restiamo a casa", dice Di Pillo.