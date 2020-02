Via del Mare a 30 km/h: lavori in corso e traffico limitato per 20 giorni

Saranno venti giorni di caos sulla via del Mare, l'arteria che collega Roma ad Ostia.

Dal 24 febbraio, infatti, il X Municipio ha annunciato una serie di lavori che comporteranno una limitazione del traffico con auto costrette a marciare a 30 chilometri all'ora.

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Primarie - U.O. Opere Stradali - Manutenzione stradale, procederà infatti alla esecuzione di una campagna di sondaggi "geognostici, al fine di individuare gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza del versante della via del Mare interessato da sgrottamento", spiega il parlamentino di Ostia.



Per la realizzazione dei lavori con decorrenza dal 24 febbraio al 14 marzo, limitatamente dalle ore 9,30 alle ore 16,00, verrà istituita quindi la provvisoria disciplina di traffico sulla Via del Mare, dall’altezza del Km 16,700, fino all'altezza dello svincolo direzione Acilia, transito alternato regolato a mezzo semafori mobili o movieri e limite di velocità 30 km/h.



"La misura viabilistica adottata, non altrimenti sostituibile, potrà comportare significative ripercussioni di traffico in relazione alle quali la Polizia Locale X Gruppo Mare assicurerà, per quanto possibile, adeguate misure di monitoraggio ed eventuale assistenza", conclude la nota del X Municipio.