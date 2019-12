Vento sul litorale: danni ad Ostia e Fiumicino

Raffiche di vento che hanno superato anche i 100 km orari sul litorale di Roma. Ostia e Fiumicino dall'alba di oggi contano i danni. Al lavoro vigili del fuoco e le associazioni della protezione civile, intervenute per limitare i disagi alla popolazione.

La situazione a Fiumicino

A Fiumicino si sono registrati disagi su tutto il territorio. In particolare a Passo della Sentinella una persona è stata soccorsa a causa delle mareggiate che ne avevano allagato la casa.Il cimitero di via Portuense è stato chiuso a causa del crollo di un albero. Inoltre un albero è caduto su viale Traiano all'altezza del Ponte 2 Giugno; a Parco Leonardo sono volati calcinacci dal cantiere in corso; a Largo Formichi un albero caduto ha invaso la carreggiata. Il semaforo all'incrocio tra viale di Porto e via della Veneziana è stata abbattuto. Anche i semafori sul viadotto dell'aeroporto risultano danneggiati. Il comune "invita alla prudenza, poiché il vento di burrasca proseguirà anche nelle prossime ore".

La situazione ad Ostia

Critica anche la situazione di Ostia. Vigili del fuoco e associazioni di protezione civile sono intervenuti su Lungomare Toscanelli per i tetti delle cabine di uno stabilimento divelte dal forte vento. Monitorata la situazione dell'Idroscalo di Ostia a causa delle alte onde che hanno superato la scogliera.

In via Boezi, incrocio via Stradella, all’Infernetto, è caduto un grosso pino che blocca la strada. Problemi, per i numerosi rami caduti, in diversi tratta di via di Castel Porziano e via del Lido di Castel Porziano. Interventi della protezione civile tra Acilia, Infernetto e Palocco. Sulla Colombo, corsia laterale, a causa di un ramo caduta, chiusa la corsia a partire da Acilia in direzione Ostia.