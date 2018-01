Ostia: un campus e uno speciale corso di laurea in ingegneria, ecco l'università del mare

L'università arriva ad Ostia. Roma Tre e la Regione Lazio hanno tagliato il nastro per quella che si preannuncia essere una grande sfida: il Politecnico del Mare. Il nuovo rettore della "Terza", il professor Luca Pietromarchi, ha raccolto l'idea lanciata dal presidente della Pisana Nicola Zingaretti e così ecco il piano: da febbraio partirà il corso di laurea in 'Ingegneria delle Tecnologie per il Mare'.

La Regione Lazio ha stanziato oltre 8 milioni di euro per realizzare all'interno dell'ex Enalc Hotel un vero e proprio campus comprensivo di strutture e servizi per gli studenti. A dare il via al progetto presentato proprio all'ex Enalc Hotel anche il vicepresidente con delega all'Università, Massimiliano Smeriglio e il Ministro dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.

Con Ministra @ValeriaFedeli e Rettore Pietromarchi presentiamo a #Ostia il nuovo polo universitario per tecnologie del #mare!

Un progetto d’eccellenza che avrà a disposizione anche un nuovo studentato con 60 posti letto.

Perché crediamo nell'istruzione pubblica e accessibile! pic.twitter.com/KLmWiN4uAd — Max Smeriglio (@maxsmeriglio) 12 gennaio 2018



Il progetto di corso, primo in Italia, che partirà già a febbraio con l'anno accademico 2018/19, si svolgerà in collaborazione con il CNR, l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e l'INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale Vasca Navale). La Regione Lazio, tramite l'ente per il diritto allo studio Laziodisu, realizzerà all'interno della struttura, oltre alle aule studio anche uno studentato da 60 posti.

Obiettivo del corso è quello di cogliere le opportunità di crescita connesse con l'economia del mare. Quindi, lo sfruttamento delle risorse marine, in primis quelle energetiche, in ottica di sostenibilità ambientale e sviluppo compatibile. Il corso inoltre fornira' un'opportunita' di valorizzazione del territorio costiero della Regione Lazio. Un orientamento in linea con gli indirizzi strategici Blue Growth dell'Unione Europea, tesi a cogliere le opportunità di crescita connesse con l'economia del mare.

Un nuovo Polo Universitario per Ingegneria delle tecnologie per il mare a #Ostia. Una scelta molto importante di @UnivRoma3 e di @RegioneLazio. Investire sulla filiera del sapere significa creare cittadinanza, sviluppo ed economia positiva per il Paese. pic.twitter.com/toVev8fR69 — valeria fedeli (@valeriafedeli) 12 gennaio 2018

"L'università - ha detto il rettore Pietromarchi - rappresenta un'occasione di riscatto sia per questo luogo che per questa straordinaria struttura. Questo corso è un unicum in Italia più abituata a sfruttare la superficie del mare per il trasporto che non il suo potenziale energetico. Abbiamo colto questa opportunità di grande rilievo per Ostia, grazie alla quale si formeranno professionisti altamente specializzati. Questo corso, realizzato con il supporto del MIUR e della Regione Lazio, rappresenta il compimento della terza missione dell'università che, dopo quella didattica e scientifica, è il fruttuoso rapporto con il territorio".

"Abbiamo deciso di investire sull'Università, sulla conoscenza e su un presidio pubblico con al suo interno un'idea di un nuovo modello di sviluppo. - ha sottolineato Smeriglio - La Regione ha rescisso un contratto che c'era in precedenza, facendolo in tempi celeri e ha quindi riassegnato lo spazio scegliendo una funzione pubblica".

"E' un'opportunità straordinaria per questo territorio – commenta il segretario PD del X Municipio Flavio De Santis – da vent'anni si parla dell'Università del Mare ad Ostia ma, alla prova dei fatti, nessuno era riuscito a concretizzare questa idea prima d'oggi. Per questo, non possiamo che ringraziare il Governatore Zingaretti e il rettore di 'Roma Tre' Pietromarchi".

"La nascita del Polo Universitario di Roma Tre a Ostia è sicuramente un risultato importante. L'unica cosa che lascia l'amaro in bocca è che Zingaretti solo oggi, proprio durante il periodo elettorale, ha presentato questo progetto, poteva forse pensarci cinque anni fa. A parte questo ne prendiamo atto e ci auguriamo che non sia un altro slogan". incalza invece Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.