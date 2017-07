Ostia: ecco 'Un mare di sport', attività gratis per tutti. Il Porto viene "restituito ai cittadini"

Vela, atletica, scherma, minivolley, arrampicata. In tutti i fine settimana estivi, fino a fine settembre, il Porto Turistico di Roma si colora con lo sport gratis per tutti. L'iniziativa, battezzata 'Un Mare di Sport', è stata realizzata dall'amministrazione giudiziaria del Porto di Roma insieme al gruppo di comunicazione Hdrà con l'adesione e il supporto della Regione Lazio.

Il governatore Nicola Zingaretti e Donato Pezzuto, amministratore giudiziario del Porto di Roma l'hanno presentata ad Ostia. Ogni sabato e domenica dalle 16 alle 22 si potranno praticare diverse discipline. Pezzuto, ai taccuini di RomaToday, descrive l'iniziativa: "D'intesa con la Fasi, è stato installato un muro di oltre 7 metri e mezzo. L'arrampicata, peraltro, sarà la nuova disciplina olimpica di Tokyo 2020. La promozione del minivolley, attivata insieme alla Fipav, vedrà più campi e istruttori a disposizione, mentre il 30 settembre sarà organizzata in chiusura una manifestazione con oltre 30 campi. Con la Fidal (atletica leggera), oltre ad aver certificato la prima pista da runnig interna a un porto, saranno allestiti punti per provare le diverse discipline di salto. Anche la scherma, prossima ai suoi Mondiali, presenta con la Fis uno spazio dove appassionati alla disciplina potranno provare e sperimentare le diverse specialità".

Ci sarà spazio anche per la vela? "Trovandosi all'interno di un porto turistico non poteva ovviamente mancare la vela con due imbarcazioni e istruttori a disposizione di appassionati e neofiti. - sottolinea l'amministratore del Porto - Anche un simulatore sarà posizionato per provare le discipline. Nelle prossime settimane potrebbero trovare posto anche altre discipline sportive. Il 5 ottobre poi sarà organizzata al Porto Turistico di Roma la Giornata Nazionale Paralimpica".

"Il Porto di Roma è una grande struttura integrata in grado di accogliere centinaia di imbarcazioni turistiche, ma noi vogliamo che sia anche un luogo di incontro, di gioco, di cultura e soprattutto di sport, all'insegna della legalità. Abbiamo avviato un piano di riqualificazione della marina, aprendo le porte alle varie federazioni sportive e mettendo in calendario una lunga serie di manifestazioni durante tutta l'estate", ha quindi concluso.