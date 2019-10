Accerchiano turista e lo minacciano con il coltello, poi lo rapinano

Accerchiato, minacciato con un coltello e rapinato. Vittima un turista americano preso di mira da una banda di malvivgenti poco distante dalla sede del X Municipio, ad Ostia. Sono poi stati i carabinieri della compagnia lidense ad arrestare un 22enne senza fissa dimora e già gravato da numerosi precedenti di polizia, al termine di un’articolata attività investigativa.

Il malfattore è stato identificato dai militari come una delle persone che, armata di un coltello, aveva rapinato alcuni giorni prima in piazza della stazione Vecchia, un turista americano del proprio telefono cellulare. Il giovane, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli, mentre i complici sono tuttora attivamente ricercati.

Il fermo è arrivato nell'ambito dei molteplici servizi preventivi organizzati dal Gruppo Carabinieri di Ostia. Le manette ai polsi sono scattate anche per un 50enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria all’interno dell’abitazione di una vicina di casa, in palese violazione delle prescrizioni della citata misura. Il 50enne è stato, quindi, nuovamente arrestato e ricondotto presso il suo domicilio, in attesa delle decisioni del magistrato.

I Carabinieri di Ostia, in collaborazione con i militari della Stazione di Fiumicino, hanno rintracciato ed arrestato – su disposizione del Tribunale di Civitavecchia - un pregiudicato 20enne, senza fissa dimora, già sottoposto - a seguito di un tentato omicidio commesso pochi mesi prima - alle misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora nel comune di Fiumicino. Il provvedimento, scaturito a seguito delle reiterate violazioni alle misure comminategli segnalate in più occasioni dai Carabinieri, ha infine portato il giovane ad essere ristretto presso la casa circondariale di Civitavecchia.