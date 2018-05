Ostia: il tritovagliatore è pronto ad accendersi ancora per smaltire rifiuti di Roma ovest

Il tritovagliatore di Ostia pronto ad entrare di nuovo in funzione nel centro di via dei Romagnoli. Le indiscrezioni arrivano dall'interno dell'Ama e sarebbe un modo di smaltire il cumulo dei rifiuti del quadrante Ovest di Roma. Il macchinario trasferito da Rocca Cencia e già impiegato nel periodo natalizio del 2017, può tornare utile, per buona pace dei residenti della zona artigianale-industriale, tra i centri abitati di Ostia Antica e di Dragona.

Al momento è solo un'ipotesi. Il Movimento 5 Stelle ancora non conferma. Il Partito Democratico, invece, attacca: "Prima avevano garantito che 'mai' il tritovagliatore sarebbe stato trasferito da Rocca Cencia al X Municipio. Poi hanno corretto il tiro assicurando che non sarebbe stato attivato. Eppure, oggi apprendiamo che l'impianto sarà rimesso in funzione per far fronte alla nuova emergenza rifiuti, così com'è accaduto nei giorni di Natale e Capodanno. Infatti, dopo la 'tregua' coincisa con il periodo della campagna elettorale, ci troviamo di nuovo sommersi dall'immondizia".