Tritovagliatore, M5s: "Nostra gestione sana e trasparente". Fdi: "Eco-balle a 5 Stelle"

Il tritovagliatore ad Ostia fa discutere. L'intervista rilasciata da Paolo Ferrara a RomaToday (qui per leggere il testo integrale), non ha dipanato i dubbi tra le opposizioni del X Municipio e la spiegazione sull'eventuale danno erariale scongiurato non ha convinto gli oppositori del Movimento 5 Stelle.

Così il capogruppo grillino in Campidoglio, insieme alla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, ha diramato una nota stampa per "fare un po' di chiarezza, necessaria alla luce delle continue strumentalizzazioni delle opposizioni, le stesse che per anni hanno messo in ginocchio il territorio del X Municipio lasciandolo in balia di rifiuti e masserizie varie".

Ferrara-Di Pillo (M5S): "Nostra gestione è sana e trasparente"

"Ricordiamo come anni fa i sacchetti di immondizia abbondassero lungo le strade, e come la situazione fosse letteralmente fuori controllo. Oggi le amministrazioni comunale e municipale stanno riportando la situazione su di un piano di normalità e di sana e trasparente gestione del problema. Allora abbiamo deciso di riepilogare le tappe della questione. Alcune criticità emerse nei giorni scorsi nel X Municipio hanno determinato l'attivazione del tritovagliatore. Abbiamo quindi deciso di effettuare un sopralluogo presso la sede AMA di viale dei Romagnoli per assistere alle fasi di lavorazione dei rifiuti, senza riscontrare gli effetti maleodoranti e rumorosi che in questi mesi hanno disegnato lo scenario catastrofico dell’utilizzo del mezzo meccanico", sottolineano Ferrara e Di Pillo.

Come funziona il tritovagliatore?

Ma come funziona il tritovagliatore? La campagna prevede la lavorazione dell'indifferenziata dalle ore 6 alle 12 per un totale giornaliero di 100 tonnellate di rifiuti del solo territorio del X Municipio e per la durata dell'emergenza. Il prodotto pretrattato consiste nella tritatura e separazione in parti piccole e grandi, e di ulteriore materiale metallico gestito con la fase ordinaria. Il risultato del primo trattamento dei rifiuti viene subito conferito nei cassoni e, senza che restino accumuli nello stabilimento, trasferito da un'impresa privata presso la sede di Chieti che provvede alla fase successiva di trattamento.

"La gestione ordinaria del pomeriggio continua nello smaltimento presso i TMB di Rocca Cencia, Salario e Malagrotta. Il temporaneo utilizzo del tritovagliatore consente di intensificare la raccolta stradale dei rifiuti e conseguente velocizzazione del trattamento, evitando, nella mattinata, perdite di tempo determinate dai tempi di viaggio verso i TMB. - concludono Ferrara e Di Pillo - Un fatto, quindi, è rispondere a una logica emergenziale e temporanea; altro è essere costretti a controbattere quotidianamente a odiose quanto futili strumentalizzazioni di alcune fazioni politiche che per anni hanno governato, anzi vivacchiato, nell'immobilismo più totale".

Presidio di Fratelli d'Italia anti tritovagliatore

Le spiegazioni, tuttavia, non hanno soddisfatto gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, Andrea De Priamo, consigliere comunale, e Monica Picca, che questa mattina hanno inscenato un presidio in via dei Romagnoli, ad Ostia Antica, davanti all'impianto contestato: "Gli esponenti grillini hanno solo raccontano bugie ai cittadini. Abbiamo denunciato insieme ai residenti la nostra contrarietà al tritovagliatore. Utilizzare l'impianto "solo se necessario", come promise la Raggi, era solo un escamotage per disorientare i cittadini già contrariati. Se il sindaco e la Di Pillo pensano che sarà Ostia ad occuparsi dei rifiuti di Roma si sbagliano di grosso".

Non solo. "La presenza dell'impianto su questo territorio ci preoccupa anche perché potrebbe mettere a rischio l'incolumità degli oltre 100 operatori - autisti, tecnici territoriali e impiegati - presenti nella struttura visto che il tritovagliatore è in funzione senza alcun tipo di barriera. E su questo abbiamo già presentato un'interrogazione in Campidoglio e al Municipio X. Basta bugie ed eco-balle, grillini incapaci e bugiardi".