Tritovagliatore ad Ostia, Ferrara: "Esigenze cambiate ". Le opposizioni attaccano il M5s

Continua a far discutere il tritovagliatore ad Ostia. L'intervista rilasciata da Paolo Ferrara a RomaToday (qui per leggere il testo integrale), non ha dipanato i dubbi tra le opposizioni del X Municipio. Dichiarazioni ribadite anche a margine dell'Assemblea capitolina: "Sono cambiate le esigenze. Pensiamo prima al bene della città che per noi è la cosa essenziale. Io avevo fatto una dichiarazione (contraria all'impianto e che ne aveva smentito l'arrivo in X Municipio, ndr) che contava in quel momento, sono passati mesi, le esigenze sono cambiate".

Frasi che, però, non sono piaciute alle opposizioni. "Qui ad Ostia sembra di essere ancora in campagna elettorale, mentre la neo presidente del Municipio X non proferisce parola sul tema rifiuti, il capogruppo dei 5 Stelle in Campidoglio non smentisce la sua fama di ventriloquo della Di Pillo ed interviene come al solito per metterci, peraltro malamente, una toppa", tuona Monica Picca, capogruppo di Fratelli d'Italia nel parlamentino di Ostia, a RomaToday.

"Le eco-balle di Ferrara confermano lo stato confusionale de 5 Stelle e la grande incapacità nella gestione del Municipio". Anche Andrea Bozzi, consigliere civico delle liste 'Ora' e 'Un Sogno Comune', non le manda a dire: "La scusa di Paolo Ferrara che vuole giustificare la presenza del tritovagliatore per evitare un danno erariale è risibile e anche un po' ricattatoria verso i cittadini. Purtroppo il M5S ha sostenuto per mesi che mai sarebbe arrivato qui, per poi, a elezioni fatte, presentarlo ai cittadini come se nulla fosse. Ecco, questo è il modo peggiore di gestire le situazioni davanti ad una comunità e spiace dire che il Campidoglio ha perso la faccia e molta credibilità".

Attacchi trasversali che arrivano anche dal Partito Democratico con la consigliera Margherita Welyam: "Quello che mi viene in mente leggendo queste dichiarazioni è una preoccupazione ampia e politica che va oltre la semplice denuncia di una palese bugia. Non è possibile che una forza politica che si candida alla guida del Paese, della Città e del Municipio speculi con leggerezza e convinzione su messaggi sbagliati. Il M5S, ormai da anni, propone un racconto mendace di un'amministrazione fatta solo di onestà e buonsenso, nella quale l'unico requisito della "buona fede" è sufficiente alla risoluzione dei problemi più vari".

"Il capogruppo del M5S in Campidoglio mostra una notevole faccia tosta - incalza la consigliera capitolina Pd Ilaria Piccolo - Il M5S continua ad ingannare i cittadini romani e offre dichiarazioni contraddittorie".

A preoccupare Franco De Donno, del Laboratorio Civico X, è invece il rischio di una 'bomba ecologica' su Ostia Antica: "Non entro nelle polemiche circa il tritovagliatore che è stato messo a dimora ad Ostia, ma sono preoccupato per l'inquinamento ambientale che inevitabilmente produrrà. Chiedo quindi di sapere a nome dei residenti le zone limitrofe e di tutto il Municipio se sono state adottate tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento. Chiedo di sapere per quanto tempo il tritovagliatore rimarrà ad Ostia", dice al nostro portale.