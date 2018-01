Ostia centro del basket, In.to Rome 2018: successo per la 9^ edizione del torneo

Si è conclusa sabato 6 gennaio la nona edizione del torneo IN.TO ROME, prestigiosa manifestazione internazionale organizzata dalla Lido di Roma Basket e riservata quest'anno alle categorie under 12 ed under 15, che ha visto negli anni la partecipazione di grandi atleti come ad esempio Luka Doncic, fenomeno del Real Madrid.

All'interno del torneo, svoltosi dal 3 al 6 gennaio tra Ostia ed altri campi situati in zona Roma Sud, c'è stato spazio anche per l'aggiornamento degli allenatori grazie al clinic PAO che ha avuto come argomento 'L'importanza dei fondamentali nelle situazioni di gioco', tenuto da coach Andrea Capobianco e dal preparatore fisico Paolo Guderzo.

Per quanto riguarda la categoria under 12, a trionfare davanti al numeroso pubblico presente al Paladifiore, è stata la squadra del Beni Hrzlia 1 che ha battuto i compagni del Beni Hrzlia 2 44-35.

Terzo posto per il Basket Torello che sulla sirena è riuscito ad avere la meglio sul Ponte di Nona (quarta classificata) grazie alla tripla che ha fatto chiudere la gara sul 28-29 in favore della squadra spagnola.

Quarto posto per gli ungheresi del Sopron che hanno battuto nettamente Fonte Roma Eur, con i ragazzi di coach Pirino che hanno così chiuso al sesto posto.

Nella finalina per il settimo e l'ottavo posto, i ragazzi di Tiger Lido di Roma hanno ceduto ai pari età della Smit Roma Centro.

Nella categoria under 15 il Cus Bari ha vinto la finalissima contro l'Eurobasket Roma (62-84), trascinato da La Rocca, miglior realizzatore della categoria e Lupo, nominato MVP del torneo.

Terzo posto per i padroni di casa della Lido di Roma, che dopo aver perso di un soffio contro il Cus Bari nella gara valida per l'accesso alla finalissima, si sono imposti nettamente sui ragazzi del Vivi Basket Napoli (87-39).

Nella finale per il quinto ed il sesto posto è stato il Basket College Borgomanero ad avere la meglio sull'Auxilium Cus Torino, mentre nella finale per il settimo e l'ottavo posto, l'Smg Latina ha avuto la meglio nei secondi finali della gara sulla Smit Roma Centro. In ultima posizione i ragazzi del Centro Minibasket Arno.



Soddifatto al termine della manifestazione il presidente della Lido di Roma Matteo Picardi: "Era la nona edizione di un evento internazionale che seguiamo da tempo. Quest'anno sono stati numerosi i partner dell'evento a cominciare dalla Regione Lazio per poi passare al Coni, all'Esercito Italiano, ad Eye Sport e Basketincontro.it. Grazie anche all'Eybl, al Comitato Regionale Fip Lazio e a Frem Basket".

"Anche quest'anno ci siamo divertiti a vedere squadre provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero, come ormai è nostra consuetudine. Siamo anche molto orgogliosi del fatto che la scuola arbitrale abbia scelto il nostro torneo come evento per crescere e portare i migliori prospetti a sperimentare le proprie capacità in un contesto internazionale. In.To. Rome 2018 ha dimostrato chi siamo, svelando il lato migliore di Ostia e di tutta Roma sud, quindi non solo basket. Ha mostrato quale valore abbia lo staff della Lido di Roma Basket: sono orgoglioso di far parte di una squadra di persone che ci tengono a fare al meglio qualunque cosa che abbia a che fare con il basket. - conclude Picardi - Voglio infine fare i complimenti alle squadre: nella categoria esordienti non è stato facile vedere quattro nazioni rappresentate da otto club. Divisi per regole, per idee e modalità di gioco, abbiamo notato un'integrazione memorabile e delle partite accese, sportive e ben arbitrate. Stesso discorso vale per la categoria under 15 dove a spuntarka è stato il Cus Bari grazie alla vittoria sull'Eurobasket, in un torneo pieno di giovani talenti ambiziosi. Siamo già in fermento per la decima edizione del torneo: siamo talmente folli che non riusciamo a fermarci mai".



Tutti i risultati sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.intorome.it



CLASSIFICA FINALE UNDER 12



1 BENI HRZLIA 1

2 BENI HRZLIA 2

3 BASKET TORELLO

4 PONTE DI NONA

5 SOPRON

6 FONTE ROMA BASKET

7 SMIT ROMA CENTRO

8 TIGER LIDO DI ROMA



CLASSIFICA FINALE UNDER 15

1 CUS BARI

2 EUROBASKET ROMA

3 LIDO DI ROMA BASKET

4 VIVI BASKET NAPOLI

5 BASKET COLLEGE

6 AUXILIUM CUS TORINO

7 SMG LATINA

8 SMIT ROMA CENTRO

9 CENTRO MINIBASKET ARNO



I PREMI INDIVIDUALI



UNDER 12



M.V.P. : Tavor Gini (Beni Hrzlia - Israele)

Best scorer: Tavor Gini (Beni Hrzlia - Israele)



Best five

Harel Bela (Beni Hrzlia 1 - Israele)

Benjamin Zbinsky (Beni Hrzlia 2 - Israele)

Mirela Jurado (Club Torello - Spagna)

Tavor Gini (Beni Hrzlia 1 - Israele)

Luca Daloisio (Ponte di Nona - Italia)

UNDER 15



M.V.P. Nicola Lupo (Cus Bari)



Best scorer: Renato La Rocca (Cus Bari)



Best five:

Massimo Moretti (Vivi Basket Napoli)

Nicola Lupo (Cus Bari)

Renato La Rocca (Cus Bari)

Andrea Pira (Lido di Roma Basket)

Pat Sassaroni (Eurobasket Roma)