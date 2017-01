Ostia, torneo di basket In.To Rome: in campo fino al 6 gennaio

Iniziata l'ottava edizione del torneo internazionale di basket In.To Rome , organizzato dalla Lido di Roma Basket con il patrocinio del Comune di Roma, approvato dalla Lega Europea giovanile basket (EYBL), in collaborazione del comitato regionale Lazio e con il supporto di sponsor del calibro di Decathlon e Kipsta.



L'evento, che vede coinvolte 26 squadre di giovani talenti under 14 e under 12, provenienti da Italia ed Europa, seguirà un fitto calendario di partite in contemporanea su 4 campi, oltre al Paladifiore (sede della LdR), anche il Campo delle Stelle Marine, del San Leonardo ad Acilia e del Centro Sportivo Tellene a Tor De Cenci.



Una festa del basket, dello sport e un'occasione turistica importante per il X Municipio che in queste ore ospita oltre 500 persone; il presidente della Lido di Roma basket Matteo Picardi con il suo team, oltre ad organizzare l'aspetto agonistico e il soggiorno degli atleti e dei loro accompagnatori, ha previsto anche la possibilità di visitare gli scavi di Ostia Antica con il supporto di guide turistiche. InTo Rome una sferzata di energia positiva di cui il nostro Municipio ha tanto bisogno.