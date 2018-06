Ostia, via le bancarelle davanti al mercato. "Marciapiedi restituiti ai cittadini"

Addio alle bancarelle davanti al mercato di via Orazio dello Sbirro e su via Vasco de Gama ad Ostia. Ad annunciarlo è il X Municipio che questa mattina ha concluso l'operazione con il supporto della Polizia Locale. "Questa mattina, come già annunciato in precedenza, abbiamo provveduto a ricollocare tutte le bancarelle. Si tratta - ha affermato l'assessore alle Attività Produttive, Damiano Pichi - di 26 postazioni che vanno a creare una nuova area mercatale e, allo stesso tempo, in questo modo, vengono restituiti ai cittadini il marciapiedi e le aree comuni all’insegna del decoro e della sicurezza".

"Oggi - ha sottolineato la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo - via Orazio dello Sbirro, viale Vasco de Gama e via delle Baleniere hanno un aspetto nuovo. Abbiamo ricollocato le bancarelle che da anni erano sui marciapiedi limitandone la piena fruibilità".

"Ora gli spazi Comuni sono stati restituiti alla cittadinanza: le mamme con i passeggini possono passeggiare per il quartiere tranquillamente e gli abitanti dei palazzi entrare e uscire da casa senza ostacoli. Era un impegno che avevamo preso con la cittadinanza e lavorando in maniera costante, senza sosta, lo abbiamo realizzato", ha aggiunto Di Pillo. Due settimane fa, proprio due ambulanti delle bancarelle di via Orazio dello Sbirro, avevano minacciato il suicidio per la questione relativo allo spostamento delle postazioni.

"Il municipio ha voluto andare nella direzione di un riassetto che potesse garantire per quanto riguarda il codice della strada e viabilità il rispetto delle regole. Ringraziamo l'ottavo Dipartimento per la collaborazione che ha garantito di poter operare lo spostamento e quindi la delocalizzazione di queste bancarelle che da tempo ormai creavano problemi alla cittadinanza", ha concludo Antonio Di Giovanni, capogruppo M5S nel X Municipio.