Superenalotto: ad Ostia centrato un 5, ecco dove

Sorride Ostia. Sul litorale è stato centrato un 5 al SuperEnalotto da 23mila euro, presso il RainBow Bar di via Raffaele De Cosa 3/5 nell'estrazione del 19 dicembre 2017. A Veroli, in provincia di Frosinone, dove è stato realizzato un “5+1” da ben 436mila euro. La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata giocata presso il Bar Manhattan di via Case Panetta 68.

Il Jackpot, nel frattempo, sale a 75 milioni di euro, al nono posto nelle vincite più alte della storia del gioco. Nel Lazio il premio di prima categoria manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, sempre a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. In regione la vincita più alta da inizio anno è un 5 da 151mila euro realizzato a Frosinone lo scorso 24 agosto.