Ostia, sport e sociale: il basket in carrozzina incontra gli studenti del Vincenzo Pallotti

Sarà il campo delle Stelle Marine a ospitare un incontro speciale: quello tra gli studenti del Vincenzo Pallotti di Ostia e i giocatori del Santa Lucia Basket, pluripremiato team della Capitale reduce da una stagione di sorprese e soddisfazioni.

In casa dei “colleghi” del basket in piedi (formazione femminile militante in serie B e uomini in C2), gli atleti del Santa Lucia – Capitan Cavagnini in testa - racconteranno ai giovani presenti la loro lunga storia di protagonisti dello sport, scambiandosi idee sui temi dell’attività paralimpica e dello sport come strumento di inclusione sociale.

Interverrà il vicepreside dell’Istituto, Professor Vito Giannini, mentre tra i “padroni di casa” sono stati invitati a partecipare il Presidente Onorario Don Tonino Lotti e la cestista e Miss Italia 2015 Alice Sabatini.

A fine chiacchierata gli studenti saranno invitati alla prova di gioco in carrozzina, accompagnati dal team di Sanna & Co. Appuntamento al PalaAssobalneari (Piazza Regina Pacis, Ostia), venerdì 5 maggio dalle 11 alle 14.