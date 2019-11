Ostia, Nettuno è tornato: volontari riposizionano la statua dopo la mareggiata

Nettuno è di nuovo al suo posto, dove ormai è un'abitudine vederlo. Nella serata del 25 novembre, in un paio di ore, un gruppo di volontari ha riposizionato la statua del Dio del mare sulla scogliere di Ostia. L'opera, durante l'ultima mareggiata, era stata abbattuta dalle onde del mare.

"Si capiva la fatica che stavano facendo per risollevare la statua, che certo non è così leggera, soprattutto se bagnata e tra le onde di un mare ancora non del tutto calmo. - commenta Aldo Marinelli de La Mia Ostia che ha documentato l'impresa dei volontari - Dai movimenti delle piccole luci da miniera poste sulle loro teste si percepivano i loro gesti che in poco più di un giorno hanno realizzato quello che tutti speravamo. Riavere il Nettuno tra noi".