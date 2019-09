Venti euro in cambio di una dose di hashish, pusher trovato con 6 panetti e 3mila euro in contanti

E' stato visto cedere una dose di sostanza stupefacente in cambio di una banconota di 20 euro in via delle Ebridi. Siamo ad Ostia dove gli agenti del Commissariato Lido di Polizia hanno poi arrestato un 23enne, colto in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso agli agenti di scoprire 6 panetti di hashish, corrispondenti a quasi 1 chilo di sostanza stupefacente, 3.000 euro in contanti, prevalentemente in banconote da 5, 10 e 20 euro, strumenti necessari per il peso, taglio e confezionamento della droga.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli antidroga predisposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone frequentate da studenti.