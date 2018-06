Municipio X, insediata la nuova assessora Denicolò: "Sarò a disposizione di tutti"

"È un onore e un piacere essere qui e su richiesta della Presidente Di Pillo. Mi aspetta un grande lavoro, in un territorio molto vasto quale è quello del Municipio X". Così, Silvana Denicolò, neo Assessore alla Cultura, Sport, Politiche giovanili e grandi eventi che questa mattina, nell’ambito del Consiglio municipale è stata presentata, dalla Presidente Giuliana Di Pillo, a cittadini, consiglieri e stampa.

"Due cose mi preme dire in questa sede: la prima è quella di contribuire a mettere in atto il nostro programma. La seconda riguarda parimenti le persone elette e che sono in quest’Aula e i cittadini; a tutti chiedo sollecitazioni e partecipazione così da intraprendere la strada giusta che consenta di portare a termine le cose messe in cantiere".

"Il mio incarico è solo apparentemente scevro da criticità, credo però che tra le prime prerogative ci sia il senso di comunità, il senso civico e l’organizzazione. Così da ottenere la percezione culturale, partendo anche da ciò che è stato già fatto. Per questo motivo - ha concluso il neo assessore - sono a disposizione di tutti per portare avanti e realizzare i sogni e i desideri di più persone e per risolvere le prime esigenze".