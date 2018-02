Ostia: c'è la 'notte degli innamorati', a piazza Anco Marzio anche la pole dance

Un evento artistico-folkloristico che si svolgerà il 14 febbraio 2018 in Piazza Anco Marzio dalle ore 16.00. E' la 'notte degli innamorati' di Ostia che si terrà a San Valentino. L'evento coinvolgerà i commercianti con l'apertura serale degli esercizi commerciali, gli artisti di strada e le Associazioni del Municipio X.

L'iniziativa in via sperimentale approvata in sede di Commissione VI Attività Produttive e Turismo del Municipio X. Su proposta della Commissione VI inoltre è richiesto che l'appuntamento diventi annuale e punto di riferimento per la giornata di San Valentino. L'evento si chiuderà con una esibizione di pole dance.



L'evento a piazza Anco Marzio.

Associazione "Aspettando un angelo" ONLUS

ore 16;00 con il Progetto Carezze di Maglia

Associazione "Spazio all'arte"

ore 16;00 mostra d'arte dedicata all'amore

Associazione Culturale Divine

ore 16;00 banchetto con mostra dei progetti dell'associazione

ore 17;00 intervento della caracca (balli e percussioni brasiliane)

ore 19;00 pole garage (esibizione pole dance)