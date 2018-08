Ostia: eternit e abusi edilizi, arriva la ruspa in spiaggia

Lo stabilimento 'L'arca', una delle 71 Concessioni Demaniali Marittime del Litorale di Roma Capitale la cui area è rientrata in possesso dell'Amministrazione del X Municipio a fine gennaio 2018, è stata restituita dagli ex concessionari nel pieno degrado, con importanti abusi edilizi, la forte presenza di occupanti abusivi e presumibile eternit su diverse cabine.

A renderlo noto è l'assessore all'ambiente Alessandro Ieva che ha fatto intervenire i 'bobcat' per rimuovere i rifiuti: "Per ovvie ragioni di sicurezza, lo stabilimento è stato interdetto all'accesso, posizionando cartelli informativi che indicano la possibilità di raggiungimento dell’arenile dagli stabilimenti Venezia e Ganbrinus, ma diverse volte forzato".

"In questi giorni, grazie anche alla supervisione del Commissariato di Polizia di Stato di Ostia e del Comando di Polizia Locale di Roma Capitale X Gruppo Mare, stiamo rimuovendo enormi quantità di rifiuti che nel tempo si sono accumulati anche a causa delle occupazioni abusive. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stata coinvolta l'azienda Ama S.p.A. Ribadiamo che al momento lo stabilimento è interdetto per ragioni di sicurezza ed invitiamo tutti a rispettare tali disposizioni", ha concluso Ieva.