Ancora un blitz fascista a Ostia: ronde di Casapound contro i parcheggiatori

Prima i venditori sulle spiagge, poi quelli in strada a piazza Anco Marzio ed infine i parcheggiatori abusivi. Nuova azione di CasaPound ad Ostia. Questa mattina una trentina di "fascisti del terzo millennio", guidati dal candidato al X Municipio Luca Marsella, hanno presidiato piazza Quarto dei Mille impedendo ai parcheggiatori abusivi di svolgere la loro attività.

Invasione di parcheggiatori abusivi

A spiegare i motivi del blitz lo stesso rapprensentante di CPI Ostia: "Ogni giorno - spiega Marsella - questa ed altre piazze del nostro territorio vengono invase da parcheggiatori abusivi che minacciano residenti, donne e famiglie per pochi euro. Parliamo di stranieri che probabilmente provengono dall'occupazione dell'ex colonia Vittorio Emanuele di cui da tempo chiediamo lo sgombero. Oggi li abbiamo allontanati ed abbiamo impedito la loro attività illecita che getta ancor di più Ostia nel degrado".

La provocazione

Ronde che non sono nuove da parte di CasaPound X Municipio, e che già a luglio e lo scorso 5 di agosto avevano provocato reazioni politiche a catena e non solo, con l'Autorità Giudiziaria che aprì un fascicolo d'indagine per "violenza privata" e "manifestazione non autorizzata". "Ora vediamo se la Raggi ed il prefetto Vulpiani avranno il coraggio di difendere anche i parcheggiatori come hanno fatto con i venditori abusivi. Dopo la nostra azione sulle spiagge sono partiti gli interventi ed i sequestri delle istituzioni, ci auguriamo - ha concluso Marsella - che accada anche in questo caso".

Il video postato da CasaPound sul blitz ad Ostia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...