Ostia, allerta erosione: 490 mila euro di interventi dopo i danni delle mareggiate

Dopo i danni del maltempo ad Ostia è tornato il sole. Le mareggiate che hanno distrutto le cabine dello stabilimento Nuova Pineta - Pinetina, con danni fino a 100 mila euro, restano impresse negli occhi di tutti. Nel frattempo Regione Lazio, Comune di Roma e X Municipio hanno annunciato l'inizio dei primi interventi di ripascimento del litorale ricollocando le sabbie presenti alla foce del Canale dei Pescatori sui tratti di spiaggia limitrofe maggiormente soggette a erosione.

Sono così pronti 490 mila euro di interventi sul litorale della Capitale. Sono infatti in programma due interventi: uno lo farà il X Municipio, l'altro intervento lo farà direttamente la Regione.



Il primo, sarà un lavoro da 90 mila euro come spiegano la mini sindaca di Ostia Giuliana Di Pillo e l'assessore all'ambiente Alessandro Ieva: "La nostra Amministrazione, da tempo, aveva provveduto ad inviare istanza per poter accedere al finanziamento regionale completa della documentazione tecnica al fine di eseguire un ripascimento ricostruttivo mediante ricollocazione delle sabbie depositate sopra l'argine in destra idraulica del Canale dei Pescatori di Ostia presso la spiaggia a levante con accesso dallo stabilimento balneare Nuova Pineta - Pinetina. La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio ha accolto la documentazione tecnica valutandola idonea e autorizzando contestualmente il quadro economico e il finanziamento. L'appalto è stato aggiudicato in via definitiva e i lavori saranno realizzati presumibilmente entro fine anno, salvo condizioni metereologiche avverse".

Un altro intervento più consistente di ripascimento morbido, sarà eseguito dalla Regione Lazio con fondi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, e questo anche grazie al X Municipio che ha messo a disposizione le analisi effettuate alla foce del Canale dei Pescatori dove verranno prelevate le sabbie.

Questo secondo, sarà un intervento per circa 400 mila euro che consentirà di liberare la foce del Canale dei Pescatori dall'insabbiamento con benefici per il deflusso delle acque, la navigabilità e restituire la sabbia nei tratti maggiormente erosi. Anche questo intervento, dovrebbe essere effettuato a breve direttamente dalla Regione Lazio.





"Quello che sta emergendo dalle varie interlocuzioni istituzionali è che il tema dell'erosione costiera va affrontato con studi scientifici ed in modo organico per tutta la costa laziale. L'esperienza maturata sul nostro territorio dimostra che ogni intervento realizzato in strutture rigide senza una visione complessiva del problema, non fa altro che spostare il punto di erosione verso sud. - sttolineano Di Pillo e Ieva - A questo si associa il mancato apporto dei sedimenti provenienti del fiume Tevere trattenuti dagli sbarramenti di monte. Queste e altre considerazioni le abbiamo rappresentate la scorsa settimana nel corso di una audizione in commissione in Regione Lazio. Sollecitiamo da tempo la Regione, inoltre, per un intervento di consolidamento della scogliere alla foce del Tevere per l'incolumità pubblica degli abitanti dell'Idroscalo. In tal senso riteniamo comunque positiva la scelta della Regione Lazio di attivare una convenzione con l'Università Roma Tre, in fase di definizione, per predisporre uno studio tecnico e complessivo sugli interventi di difesa della costa".