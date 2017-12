Ostia: agenti Ama e raccolta differenziata, la ricetta del M5s per contrastare l'emergenza rifiuti

Risolvere il problema dei rifiuti è una priorità dell'amministrazione a 5 Stelle nel X Municipio. A ribadirlo sono la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo e l'assessore all'ambiente, Alessandro Ieva rispondendo così alle polemiche mosse dal Centrodestra negli ultimi giorni del sacchetto selvaggio post Natale (qui la notizia completa).

"Subito dopo il nostro insediamento abbiamo incontrato i dirigenti di Ama, con i quali abbiamo definito un piano di collaborazione per il X Municipio. - spiegano i due in una nota congiunta - Abbiamo chiesto di intensificare la raccolta affinché avvenga in modo contestuale alla rimozione dei rifiuti attorno ai cassonetti e nuovi agenti accertatori che saranno operativi già dalle prime settimane di gennaio".

Non solo. Di Pillo e Ieva sottolineano che sono stati previsti nuovi modelli di "raccolta differenziata mediante l'utilizzo di tecnologia RFID (qui tutti i dettagli), monitoraggi che forniranno indicazioni chiare sul numero delle utenze fantasma che concorrono all'aumento dei costi di gestione del servizio di raccolta e soprattutto nuovi investimenti per fronteggiare la criticità immediata".

In più "Roma Capitale investirà nel parco mezzi di AMA, nei prossimi quattro anni, 200 milioni per acquistare oltre 1.500 nuovi mezzi che sostituiranno progressivamente quelli più vecchi, impiegando 130 mezzi a noleggio e, tra gennaio e maggio 2018, 150 nuovi mezzi entreranno in servizio".

La ricetta a 5 Stelle, per prossime anno, prevederà anche la nuova organizzazione delle officine che avranno "processi di accettazione, verifica e controllo di qualità sugli interventi effettuati internamente ed esternamente, e a febbraio 2018 entreranno in funzione 5 moderne officine mobili per l'intervento rapido sui veicoli in servizio nei vari Municipi".

"Ci muoveremo in quest'ottica, tenendo presente le esigenze del territorio e garantendo anche che il tritovagliatore momentaneamente portato nel Decimo sarà utilizzato solo ed esclusivamente per trattare le emergenze di questo Municipio. Il Movimento 5 Stelle, su questa questione, è fermamente deciso a risolvere, nell'immediato, il problema, affinché venga garantito ai cittadini un servizio efficiente", concludono Ieva e Di Pillo.