Ostia, Retake pulisce i giardini del X Municipio

Ancora un bel biltz dei gruppi RetakeRoma del X Municipio hanno partecipato il primo aprile, per il terzo anno consecutivo, con ben 2 retake. Il primo in viale della Marina ad Ostia, la strada che collega la via del mare al pontile, un tratto frequentato giornalmente da residenti e turisti, attraversato interamente da una lunga aiuola centrale che, complice l'inciviltà, verteva in condizioni pietose.

Commercianti e residenti hanno indossato la pettorina blu e sono scesi in strada per "riprendere" questa via di Ostia, una volta terminata la pulizia sono state collocate nuove piante donate dai residenti.

In contemporanea all'Infernetto venivano rimosse tutte le affissioni abusive da via Egna, principalmente gli adesivi, troppo spesso sottovalutati, non dimentichiamo che dietro le pubblicità dei "traslocatori", si cela la filiera dell'illegalità che porta ad alimentare le varie discariche abusive nelle zone più isolate.

Appuntamento sabato 8 aprile al parco Gianni Rodari, con la Comunità Biblica Cristiana e l'associazione Scout Evangelici italiani, dalle ore 9 del mattino con il supporto di Ama.