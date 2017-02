Ostia, Retake e bambini dell'asilo del mare ripuliscono la spiaggia

1 / 9

Un grande successo il Retake con l'asilo del mare, svoltosi questa mattina ad Ostia. sul lungomare Duca degli Abruzzi. A partecipare volontari, genitori, bambini, passanti e tanti cani.

"Un evento pensato per promuovere l'asilo del mare e insegnare ai bambini cos'è il decoro e il rispetto per l'ambiente e trasformatosi in una gara tra grandi e piccini, per liberare un piccolo angolo di paradiso dal sudiciume causato dalla solita minoranza di incivili", spiega Leandra Gargiulo di Retake.

"Il clima mite, tipico del nostro quartiere, ci ha regalato una mattinata stupenda all'aria aperta sul nostro splendido mare, un evento che sicuramente ripeteremo con tutte le scuole e/o associazioni sportive che vorranno contattarci, chiunque può scriverci sulle bacheche dei gruppi Facebook municipali o via mail all'indirizzo retakemunicipiox@gmail.com. Noi non cambieremo città, ma cambieremo la città", conclude Gargiulo.

