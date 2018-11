Adozioni e sponsorizzazioni: ecco i cittadini giardinieri, il X Municipio regola l'affidamento di aree verdi

I cittadini di Ostia, Acilia, Infernetto, Palocco, Ostia Antica e dintorni diventano giardini. Il X Municipio ha infatti approvato la delibera che regolamenta l'affidamento di aree verdi, a chi vuole far parte attivamente della conservazione del bene pubblico partecipando con l'Amministrazione alla loro manutenzione.

"E' la prima volta che un regolamento del genere viene approvato nel territorio", commenta la mini sindaca Giuliana Di Pillo che spiega anche il perché si sia deciso di percorrere una strada più green: "L'obiettivo è quello di stimolare il senso di appartenenza civica ad una comunità, favorendo attività volte alla tutela a al decoro di piccoli parchi, aree cani e di altri elementi come fioriere, recinzioni, pareti a verde, sentieri, panchine e monumenti".

Man mano che si provvederà all'assegnazione verrà aggiornato un elenco apposito creato sul sito web del Municipio, in modo che, in trasparenza, sia noto chi e per quanto tempo si sta adoperando in queste azioni meritorie. Ai cittadini, singoli o in forma associata saranno concesse in adozione con convenzione, spazi verdi di modeste dimensioni, mentre gli operatori commerciali che ne faranno richiesta gestiranno le aree mediante sponsorizzazione, con contratto.

"Nello spirito di promuovere la massima promozione di nuove idee e proposte da parte della cittadinanza lo stesso regolamento prevede la possibilità di presentare richieste anche per nuove progettualità attinenti gli obiettivi della delibera che saranno esaminati dall'Amministrazione per valutare se compatibili ad essere messe a bando", ha aggiunto il Presidente della Commissione Ambiente del X Municipio, Francesco Vitolo. "Questo è un passo importante che coniuga la cura del nostro verde con il senso civico di chi ha a cuore il proprio territorio", sottolinea Di Pillo.

Insomma il X Municipio, che ha solo 18 giardinieri per tutto il territorio, fa di necessità virtù, con l'obiettivo di diventare più green anche con il supporto dei nuovi macchinari, acquistati, grazie all'ultimo assestamento di bilancio.