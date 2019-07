Sorpresa alle spalle da un rapinatore e derubata della borsa con 1500 euro

Sorpresa alle spalle di notte, aggredita e rapinata della propria borsa contenente, la somma contante di circa 1.500 euro. Vittima una donna presa di mira in viale Vega ad Ostia.

A seguito di una segnalazione, i Carabinieri hanno effettuato delle ricerche in zona che hanno permesso di localizzare il malfattore, mentre tentava di far perdere le proprie tracce. I militari gli hanno intimato l’alt e il rapinatore, per sottrarsi all’arresto, li ha aggrediti.

In manette è finito un cittadino tunisino di 39 anni, con precedenti, che è stato trovato in possesso sia della borsa, precedentemente

rubata, e di un ulteriore somma di 900 euro in contante. Lo straniero è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida:

La refurtiva è stata interamente restituita alla legittima proprietaria mentre sono in corso degli accertamenti sulla provenienza dell’altra somma rinvenuta.