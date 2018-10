Ostia, Raggi: "liberata casa popolare occupata da Spada". Alloggio a nuova famiglia

#NonAbbassiamoLoSguardo. Questo l'hashtag che fa da cornice al commento della sindaca di Roma Virginia Raggi dopo l'operazione di sgombero dell'alloggio popolare di via Giovanni Ingrao occupato da Vincenzo Spada e dalla famiglia e "liberato" oggi ad Ostia Nuova.

"Abbiamo liberato una casa popolare a Ostia, occupata abusivamente da un membro del clan Spada. La Polizia Locale è intervenuta questa mattina per restituire un bene pubblico alla città. Prosegue la nostra lotta per ripristinare la legalità. #NonAbbassiamoLoSguardo", è il commento su Twitter di Raggi.

A farle eco anche la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo che annuncia: "L'appartamento è stato riassegnato ad una nuova famiglia, ripristinando il principio di un diritto che per troppo tempo è stato disatteso. Prosegue la nostra lotta per ripristinare la legalità nel X Municipio".

Sulla vicenda è intervenuto anche Massimiliano Vender, presidente dell'associazione antimafia Noi: "All'indomani dell'attentato ai danni della famiglia di Tamara Ianni, un'operazione congiunta di polizia e vigli urbani ridona speranza a Ostia. A nome dell’associazione Noi, il mio più sentito ringraziamento alle forze dell'ordine".

"Ora è necessario che il Comune faccia un censimento come richiesto dal PD su tutti gli altri alloggi di case popolari di Nuova Ostia controllate dagli Spada e oggetto di continui ricatti, intimidazioni e malversazioni. - dichiara Athos De Luca, capogruppo Dem in X Municipoi - La conoscenza delle famiglie che occupano quegli appartamenti e a quale titolo è la premessa indispensabile per ripristinare la legalità in questa parte del territorio di Ostia ed è una specifica competenza e dovere dell'amministrazione".