Ostia, il M5s si ricorda del mare di Roma. Raggi e Toninelli contestati dal Pd

A pochi giorni dall'inaugurazione di Tiberis, la spiaggia sul Tevere che ha fatto storcere il naso ai residenti di Ostia, il Movimento 5 Stelle si ricorda del così detto "Mare di Roma". Nel pomeriggio di lunedì la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro dei trasporti Danilo Toninelli hanno fatto un blitz sul litorale della Capitale per parlare del progetto "spiagge libere", fatto in collaborazione con il Comando generale delle Capitanerie di Porto.

"Le spiagge sono di tutti. Il mare è di tutti. E ciascuno ha diritto a fruirne liberamente, nel rispetto delle regole e anche delle prerogative dei concessionari che generano ricchezza grazie al demanio marittimo. La legalità, però, non ammette deroghe. Nessun abuso sarà più tollerato. E con il Movimento 5 Stelle al governo si sta cambiando musica anche sui nostri splendidi litorali", ha detto Toninelli.

Raggi, invece, ha voluto puntare il faro più su Ostia: "Dopo anni di cattiva gestione stiamo riportando le spiagge libere ad Ostia. E così anche la legalità", dice la sindaca facendo però melina sulla approvazione del PUA mentre, ad oggi 6 agosto, ancora restano in piedi i resti di alcuni chioschi sulle spiagge libere come all'ex Amanusa, l'ex Happy Surf e l'ex Spiaggetta. "Non si dimentichi che il mare di Roma è quello di Ostia", dice qualche cittadino a Raggi che ha sùbito anche la contestazione del Partito Democratico.

Il consigliere del X Municipio Athos De Luca ha cercato un confronto con Toninelli e Raggi: "La Sindaca in due anni e mezzo non ha fatto ancora rispettare la sua ordinanza balneare che prevede la realizzazione di accessi al mare ogni 300 metri, la piena visibilità del mare, l'abbattimento di muri e barriere che impediscono l'accesso al mare e non fanno controlli negli stabilimenti sulla piaga del lavoro nero diffuso all'80 %".

Nessuno dei due è riuscito a dare una risposta. "I 5 stelle ad Ostia non hanno fatto nulla per il mare timorosi di disturbare la lobby dei balneari. E' stata una passerella per far dimenticare ai cittadini il loro immobilismo e incapacità di ripristinare la legalità sulle spiagge", ha concluso il capogruppo Dem nel Decimo.