Guano, piccioni morti e aule inagibili: studenti senza scuola. Genitori sotto al municipio

Guano, piccioni e topi morti, scale pericolanti e aule inagibili. E' lo scenario da incubo per un centinaio di bambini della scuola elementare Mar dei Caraibi che frequentano il plesso della media Stella Polare ad Ostia. Lo scorso venerdì i Vigili del Fuoco hanno interdetto l'uso di tutto il secondo piano dell'istituto comprensivo e così le lezioni sono sospese fino a data da destinarsi.

Aule indagibili e studenti a casa

Un danno per gli studenti e un disagio per i genitori che, oggi 25 settembre, hanno invaso piazza della Stazione Vecchia per protestare sotto la sede del X Municipio. "Siamo stanchi, vogliamo risposte e certezza per i nostri figli", dicono. Gli stessi genitori, sabato mattina, avevano scritto sui social ai candidati a minisindaco di Ostia.

"Ci troviamo che 187 alunni della scuola non possono, come prevede la legge, frequentare la scuola dell'obbligo. Non c'è un'idea precisa del ripristino della struttura e della messa in sicurezza e così i bambini che possono ritornare nelle loro aule. Non ci interessa lo scarica barile, vogliamo risposte".

Genitori della Mar dei Caraibi furiosi

A dar sostegno ai genitori Don Franco De Donno e Manuela Campitelli, rispettivamente candidato Presidente per il Municipio X con la lista civica Laboratorio Civico X e candidata consigliera municipale della suddetta lista: "E' grave che il Municipio e il Comune di Roma siano stati a guardare fino ad oggi, senza fare nulla. Ciò che ci è stato raccontato dai genitori dell'istituto comprensivo di via Mar dei Caraibi merita tutta l’attenzione e l'impegno di cui siamo capaci".

"L'interruzione di pubblico servizio a cui stiamo assistendo è la negazione di un diritto fondamentale come quello ad avere un'istruzione. È necessaria - continuano De Donno e Campitelli - una pianificazione degli interventi e una presa in carico a livello strutturale delle scuole del Municipio".

Sulla vicenda si era espressa anche Monica Picca di Fratelli d'Italia che ha chiesto l'intervento del Comune: "Il soffitto della struttura sta per crollare e l'edificio non sembra rispettare nessuna delle norme di sicurezza previste dalla legge. In più, ci è stato detto dagli stessi genitori che pochi giorni fa era stata effettuata una disinfestazione all'interno del comprensorio scolastico, nonostante questo, poche ore dopo l'inizio del primo giorno di scuola, la struttura era completamente immersa nella sporcizia. I nostri ragazzi meritano molto di meglio".

Una situazioni aggravata anche dall'impraticabilità dei bagni. Da lì i genitori hanno presentato un esposto, poi la verifica dei vigili del fuoco e quindi l'inagibilità delle aule. La circolare firmata dalla dirigente Lucia Carletti è chiara e certifica il problema confermando "l'interdizione dell'ala sinistra plesso Stella Polare e l'interruzione delle lezioni a partire dal giorno 22 settembre fino all'individuazione di soluzioni organizzative".