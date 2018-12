Ostia: pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio, ecco dove si farà

Santa Maria in Trastevere è il luogo del primo Pranzo di Natale coi poveri della Comunità di Sant’Egidio, il 25 dicembre 1982, con un piccolo gruppo di senza dimora e anziani.

In questo anno del 50° anniversario della Comunità di Sant’Egidio saremo molti di più ai pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant’Egidio durante tutto l’anno: oltre 60 mila in cento città italiane, più di 240 mila in una settantasette Paesi di tutti i continenti.

A Ostia, i Pranzi di Natale saranno quattro: nella Chiesa della Comunità di Sant’Egidio a Lungomare Paolo Toscanelli 184, nel vicino Centro Anziani di Ostia Lido, nella Casa della Comunità a Nuova Ostia, via Baffigo, 7 e nel Centro Anziani di Via del Sommergibile.

"Saremo circa 500 persone, tra chi serve e chi è servito, a un Pranzo che è un forte messaggio di pace e solidarietà in un tempo in cui emergono nuove divisioni e in cui troppi poveri continuano ad essere vittime dell’indifferenza. I partecipanti sono soprattutto persone senza fissa dimora, che vivono nel X Municipio, a Ostia e non solo, e che la Comunità di Sant’Egidio ormai da anni segue con continuità durante tutto il corso dell’anno. spiegano gli organizzatori - A questi si aggiungono alcune famiglie indigenti, bambini della Scuola della Pace, poveri, immigrati e anziani soli provenienti da varie parti di Ostia, Acilia, e da alcuni Istituti per anziani del territorio; accanto a loro numerosi amici che aiutano alla realizzazione dei pranzi. Ai Pranzi, come per ogni Natale vissuto in famiglia, seguirà poi la distribuzione di doni personalizzati per tutti coloro che saranno presenti".

Per la realizzazione dei Pranzi hanno collaborato, oltre al Centro Anziani Ostia Lido e a quello di Via del Sommergibile: i ristoranti V Lounge Beach, Sporting Beach, La Buzzicona, Falco d’Oro, Spiga d’Oro, Bi Trattoria, Osteria Toscanelli, Don Pepe, Due Pini catering, Ristorante Ricomincio da Tre, Ristorante Bar Concetti Flavia di Dragona, Panificio Morelli, Panificio Grieco, Azienda Agricola Corsetti, Confetti Pelino Sulmona 1783, e molti altri che hanno cucinato per il pranzo.