Ostia, il pranzo a Natale è con i "poveri" della Comunità di Sant'Egidio: ecco dove

Il pranzo di Natale si fa con i "poveri" della Comunità di Sant'Egidio. E' ormai una tradizione da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone fu accolto attorno alla tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Erano poco più di 20 invitati. ​Da allora la tavola si è allargata.

Quest'anno i Pranzi di Natale a Ostia saranno tre. Oltre al Pranzo nella Chiesa della Comunità di Sant’Egidio, Lungomare Paolo Toscanelli 184, nei locali adiacenti, ci sarà un altro Pranzo nel vicino Centro Anziani che come ogni anno ospita volentieri il Pranzo e un terzo pranzo nella Casa della Comunità di Sant’Egidio a via Baffigo,7 a Ostia Nuova.

Ai Pranzi, come per ogni Natale vissuto in famiglia, seguirà poi la distribuzione di doni personalizzati per tutti coloro che saranno presenti. "Il pranzo più bello dell'anno, reso possibile dalla generosità di tanti, mostra a tutti un mondo più umano in cui la povertà e le difficoltà della vita non sono una condanna perché vissute insieme", commentano dalla Comunità di Sant'Egidio.

Per la realizzazione dei Pranzi hanno collaborato molti amici, oltre al Centro Anziani Ostia Lido: i ristoranti V Lounge Beach, Sporting Beach, La Buzzicona, Falco d’Oro, Spiga d’Oro, Bi Trattoria, Antica Ostia, Romolo al Centro, Osteria Toscanelli, Due Pini catering, Pizzeria InForno, Panificio Morelli, Bar Sisto, Azienda agricola Tittarelli, e molti altri che hanno cucinato per il pranzo.